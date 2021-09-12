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ضبط تشكيل عصابي بالمنوفية تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 12:09 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية قيام (شخصين، مقيمان بمحافظة المنوفية) بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص فـي الاتجار بالمواد المخدرة، متخذان من  محل سكنهما مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

ضبط المتهمين 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما (بندقية خرطوش – طبنجه – عدد من الطلقات النارية – كمية من مخدر الحشيش - 1020 قرص مخدر – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية لحماية نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهواتف للاتصال بعملائهما.

إجراءات قانونية 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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ضبط أدوية منتهية الصلاحية المنوفية الاتجار في المخدرات

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