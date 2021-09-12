ضبط صيدلي بكفر الشيخ لحيازته كميات من الأقراص المخدرة بقصد الاتجار

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ قيام (صيدلي يعمل بإحدى الصيدليات الكائنة بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ) بتخزين كميات من الأقراص المخدرة داخل الصيدلية محل عمله لطرحها على عملائه بقصد الإتجار.

ضبط المذكور

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع الجهات المختصة أمكن ضبط المذكور وبتفيش الصيدلية عُثر بداخلها على (504 قرص مخدر مختلفة الأنواع والمؤثرة على الصحة النفسية والعصبية – مبلغ مالي - هاتف محمول)

وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



