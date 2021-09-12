Advertisements

ضبط صيدلي بكفر الشيخ لحيازته كميات من الأقراص المخدرة بقصد الاتجار

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 12:11 م
الداخلية
الداخلية
هبة عبد الحفيظ
أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ قيام (صيدلي يعمل بإحدى الصيدليات الكائنة بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ) بتخزين كميات من الأقراص المخدرة داخل الصيدلية محل عمله لطرحها على عملائه بقصد الإتجار.
 ضبط المذكور
عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع الجهات المختصة أمكن ضبط المذكور وبتفيش الصيدلية عُثر بداخلها على (504 قرص مخدر مختلفة الأنواع والمؤثرة على الصحة النفسية والعصبية – مبلغ مالي - هاتف محمول)
وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

نيابة محضر قوات الأمن حوادث تحقيق الأمن أخبار الحوادث

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة الفنانة إيمان خيري شلبي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

تفاصيل عقد إيهاب جلال مع بيراميدز

منذ ساعة الا ربع

الأغلى في تاريخ مصر.. تفاصيل عقد إيهاب جلال مع بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الزمالك مهدد بفقدان النقاط بسبب نجمه السابق

منذ حوالي 12 ساعة

الكشف عن معلق مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

منذ يوم

الأهلي يجدد مفاوضاته لضم صفقة الدبابة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يعلن إصابة صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يوافق على إعارة لاعبه إلى فيوتشر إف سي

منذ ساعة الا ربع

مفاجآت في تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سيلتا فيجو

منذ أقل من ساعتين

جاسوس في الأهلي.. أزمة جديدة تضرب القلعة الحمراء

منذ ساعتين و 16 دقيقة

سيراميكا كليوباترا يفاوض صفقة من الأهلي

منذ أقل من ساعتين

في أول ظهور له.. طبيب واقعة "السجود للكلب" يفجر مفاجأة (فيديو)

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عطل مفاجئ في الخط الأول لمترو الأنفاق

منذ حوالي 3 ساعات

تشيلسي يخطط لصفقة ضخمة من يوفنتوس

منذ 43 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم صفقة كبرى خلال الانتقالات الصيفية

منذ يوم
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:29 ص

جاسوس في الأهلي.. أزمة جديدة تضرب القلعة الحمراء

عاجل.. وفاة الفنانة إيمان خيري شلبي

10:10 ص

الأهلي يوافق على إعارة لاعبه إلى فيوتشر إف سي

12:00 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

12:00 م

عاجل.. شوبير يعلن إصابة صفقة الأهلي الجديدة

12:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements