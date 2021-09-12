رسالة هامة من وزير التعليم إلى طلاب الثانوية العامة

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة إلى جميع الطلبة في المرحلة الثانوية، للتعرف على أفضل الممارسات لمواجهة التحديات في هذه المرحلة من خلال ورشة عمل بريتانيكا مع بنك المعرفة المصري.





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وأوضح وزير التربية والتعليم، عبر منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن ورشة العمل تبدأ يوم الأربعاء الموافق ١٥ سبتمبر الساعة ٧:٠٠ مساءً عبر بنك المعرفة المصري.





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