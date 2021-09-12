خلال 24 ساعة.. "محلي المنيا" يرفع 30 طن مخلفات | صور



تابع الدكتور رجب قياتي، نائب رئيس مدينة المنيا، أعمال النظافة بقرية نزلة حسين، حيث تمكنت حملة النظافة من رفع 10 طن مخلفات وتراكمات وحشائش بالطريق الأوسط وابوفليو وبجوار فندق القوات المسلحة، لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحفاظ على سلامتهم من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.



يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا واللواء ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا لنواب المدينة بمتابعة الأعمال التى تقوم بها القرى والأحياء فى مجالات النظافة والتجميل والإنارة.



وفي سياق متصل، تابع مصطفى الدبيكى، نائب رئيس مدينة المنيا، أعمال النظافة والتجميل بحي غرب المدينة، حيث تم ري المسطحات الخضراء ونباتات الزينة التي تم زراعتها أمام مدرسة الزراعة، وكذلك تركيب بلدورات بدل من المتآكلة، مضيفا أنه تم رفع ما يقارب من 20 من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع وشوارع الحي لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحفاظ على سلامتهم من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.



وفى سياق منفصل، اطمئن اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، على بدء توصيل وتشغيل الغاز الطبيعي للمنازل بقرية المعصرة بمركز ملوي.



قال المهندس أحمد سيد المشرف علي مشروع الغاز الطبيعي بمركز ومدينة ملوي بشركة طاقة للغاز: إن عدد العملاء المشتركين والمحولين بالغاز الطبيعي بقرية المعصرة 1335 عميل وذلك بنظام العداد مسبق الدفع



وأكد «السايس» أن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري هي خدمة حضارية لأهالي قرى مركز ملوي، وذلك لتحقيق التنمية الشاملة بجميع قطاعاتها الخدمية، بهدف الارتقاء بمستوى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية



وواصل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عقد الاجتماع الدوري الأسبوعي، لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بهدف الوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.



نواب مجلس الشيوخ



جاء ذلك بحضور عدد من نواب مجلس الشيوخ، ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.



مشروعات حياة كريمة



قال المحافظ، إن محافظة المنيا بأجهزتها التنفيذية تسابق الزمن من أجل الانتهاء من مشروعات حياة كريمة فى 192 قرية و757 تابع بنطاق 5 مراكز مستهدفة والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف تطوير قري الريف المصري، مؤكدا أن الهدف من الاجتماع اكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، مما يحقق رضا المواطن المنياوي.



نسب التنفيذ ومعدلات الأداء



ناقش المحافظ، نسب التنفيذ ومعدلات الأداء لعدد من المشروعات بالمراكز المدرجة في قطاعات ( مياه الشرب – مشروعات الصرف الصحي – مشروعات مجمعات الخدمات – الهيئة العامة للأبنية التعليمية – قطاع الإسعاف – الشباب والرياضة – قطاع الصحة – توصيل الغاز الطبيعى – المجمعات الزراعية )، مشيرًا إلى انه يتابع بصفة دورية ومستمرة معدلات تنفيذ المشروعات ميدانيا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها.



ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية، بنطاق المراكز التي يجري بها تنفيذ أعمال التطوير، بالمتابعة الميدانية والتواجد على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين داخل القرى وحل المشكلات التي تظهر أمامهم حيث يتم المرور ميدانيا من جانبنا على كافة المشروعات لمتابعة نسب التنفيذ وإزالة المعوقات.





