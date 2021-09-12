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خلال 24 ساعة.. "محلي المنيا" يرفع 30 طن مخلفات | صور
الأحد 12/سبتمبر/2021 - 12:11 م
أحمد الخميسي
تابع الدكتور رجب قياتي، نائب رئيس مدينة المنيا، أعمال النظافة بقرية نزلة حسين، حيث تمكنت حملة النظافة من رفع 10 طن مخلفات وتراكمات وحشائش بالطريق الأوسط وابوفليو وبجوار فندق القوات المسلحة، لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحفاظ على سلامتهم من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.
يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا واللواء ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا لنواب المدينة بمتابعة الأعمال التى تقوم بها القرى والأحياء فى مجالات النظافة والتجميل والإنارة.
وفي سياق متصل، تابع مصطفى الدبيكى، نائب رئيس مدينة المنيا، أعمال النظافة والتجميل بحي غرب المدينة، حيث تم ري المسطحات الخضراء ونباتات الزينة التي تم زراعتها أمام مدرسة الزراعة، وكذلك تركيب بلدورات بدل من المتآكلة، مضيفا أنه تم رفع ما يقارب من 20 من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع وشوارع الحي لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحفاظ على سلامتهم من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.
وفى سياق منفصل، اطمئن اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، على بدء توصيل وتشغيل الغاز الطبيعي للمنازل بقرية المعصرة بمركز ملوي.
قال المهندس أحمد سيد المشرف علي مشروع الغاز الطبيعي بمركز ومدينة ملوي بشركة طاقة للغاز: إن عدد العملاء المشتركين والمحولين بالغاز الطبيعي بقرية المعصرة 1335 عميل وذلك بنظام العداد مسبق الدفع
وأكد «السايس» أن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري هي خدمة حضارية لأهالي قرى مركز ملوي، وذلك لتحقيق التنمية الشاملة بجميع قطاعاتها الخدمية، بهدف الارتقاء بمستوى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية
وواصل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عقد الاجتماع الدوري الأسبوعي، لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بهدف الوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.
نواب مجلس الشيوخ
جاء ذلك بحضور عدد من نواب مجلس الشيوخ، ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.
مشروعات حياة كريمة
قال المحافظ، إن محافظة المنيا بأجهزتها التنفيذية تسابق الزمن من أجل الانتهاء من مشروعات حياة كريمة فى 192 قرية و757 تابع بنطاق 5 مراكز مستهدفة والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف تطوير قري الريف المصري، مؤكدا أن الهدف من الاجتماع اكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، مما يحقق رضا المواطن المنياوي.
نسب التنفيذ ومعدلات الأداء
ناقش المحافظ، نسب التنفيذ ومعدلات الأداء لعدد من المشروعات بالمراكز المدرجة في قطاعات ( مياه الشرب – مشروعات الصرف الصحي – مشروعات مجمعات الخدمات – الهيئة العامة للأبنية التعليمية – قطاع الإسعاف – الشباب والرياضة – قطاع الصحة – توصيل الغاز الطبيعى – المجمعات الزراعية )، مشيرًا إلى انه يتابع بصفة دورية ومستمرة معدلات تنفيذ المشروعات ميدانيا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها.
ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية، بنطاق المراكز التي يجري بها تنفيذ أعمال التطوير، بالمتابعة الميدانية والتواجد على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين داخل القرى وحل المشكلات التي تظهر أمامهم حيث يتم المرور ميدانيا من جانبنا على كافة المشروعات لمتابعة نسب التنفيذ وإزالة المعوقات.