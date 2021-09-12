مفاجأة.. اتحاد الكرة يتجه لتعديل مواعيد مباريات كأس مصر

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن وجود نية داخل اتحاد الكرة لتعديل مواعيد مباريات كأس مصر التي أعلنتها لجنة المسابقات، في وقت سابق.





وأكد شوبير، أن تعديل مواعيد المباريات يأتي بسبب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، بعد حسام البدري الذي تمت إقالته.





وقال أحمد شوبير، عبر برنامجه الإذاعي: "من المقرر أن يصل كيروش مساء بعد غد الثلاثاء، على يجتمع مع جهازه المعاون بعد وصوله إلى القاهرة، ثم سيتابع مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المحلي".





وتابع: "المدرب البرتغالي سيشاهد مباراتي كأس مصر في دور الـ16، اذ يلتقي الأهلي وإنبي، بينما بيراميدز بسموحة، حيث من الممكن أن يتم تقديم المباراة الثانية لمدة 24 ساعة، على أن تقام يوم الجمعة 24 سبتمبر بدلا من السبت 25 من الشهر ذاته، من أجل أن يحضرها المدرب البرتغالي".





وأضاف: "قد تقدم مباراة الزمالك وأسوان في دور نصف نهائي كأس مصر، أحد يومي 26 أو 27 سبتمبر، من أجل أن يتابع مدرب المنتخب لاعبي الزمالك الدوليين".





واختتم: "من الوارد تأجيل مباراة دور ربع النهائي في كأس مصر، بينما سيؤجل لقاء نصف النهائي الآخر، مؤكدًا على أنه ستؤجل مباراة نهائي كأس مصر؛ لأنه من المستحيل لعبها يوم 19 أكتوبر المقبل".



