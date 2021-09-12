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بعد الهجوم عليه لإرتدائه سلسلة محمد كيلاني:"أبويا رباني إني مردش على حد من ورا كيبورد"

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 12:42 م
بوابة الفجر
أروي حمدي
بعد الهجوم عليه لإرتدائه سلسلة محمد كيلاني:أبويا رباني إني مردش على حد من ورا كيبورد

وجه الفنان محمد كيلاني رسالة لمنتقدي إرتدائة سلسة خلال لقائه مع الإعلامية مني الشاذلي في برنامج "معكم" على قناة cbc.


نشر محمد كيلاني صور "السلسة"، التي دون عليها اسم أبنة "حمزة" وعلق عليها قائلاً:"لابس سلسلة عليها اسم ابني وبعتز بيها جداً، ولو فكةه إني قلعتها هتخليني راجل زيك فميشرفنيش إني اقلعها".

وتابع محمد قائلاً:"قادر أدخل ارد على كل واحد بيجيب في سيرتي وسيرة أهلي، بس أبويا اللي رباني ومش عجبك تربيته ده علمني إني مردش من ورا كيبورد، ولو هرد فا هرد في الوش، وأديك سمعت اتخنقت مع 60 راجل، بس أنت هتبقي محتاج معاك 6000".

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد كيلاني أغنية "القلب الأبيض" وهي من كلمات منة القيعي، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع موسيقي محمد عاطف الحلو.

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