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شوبير: كارلوس كيروش محظوظ بعد تدريبه لمنتخب مصر

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 12:28 م
كيروش
كيروش
محمد الصو
أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب الوطني الجديد، لن يغير تشكيل الفريق، خلال الفترة المقبلة، عقب رحيل حسام البدري المدير الفني السابق.

وأوضح شوبير، أن كيروش مدرب محظوظ، خاصةً مع استمرار 4 فرق في مسابقة كأس مصر، من المتواجدين داخل المنتخب الوطني.

وتابع عبر برنامجه الإذاعي: "معظم لاعبي منتخب مصر في المعسكر الأخير كانوا من أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وسموحة، والرباعي سيخوض مواجهات في مسابقة الكأس".

وأضاف: "يستطيع المدرب البرتغالي، مشاهدة ومتابعة اللاعبين الدوليين الذين تواجدوا في قائمة المنتخب الأخيرة والتي كانت معظمها من تلك الفرق".

واختتم: "المدير الفني لن يغير كثيرًا في تشكيل منتخب مصر، خلال التوقف الدولي المقبل، خاصةً أنه يواجه ليبيا وهو منتخب قوي في الجولتين الثالثة والرابعة بتصفيات كأس العالم".

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