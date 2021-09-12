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تعرف على مباريات السكة الحديد بالقسم الثانى

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 12:27 م
بوابة الفجر
رأفت أمين


أجريت اليوم بمقر الإتحاد المصرى لكرة القدم قرعة الموسم الكروى بالقسم الثانى والذى مقررا أن تنطلق منافساته يوم 30 سبتمبر المقبل.

وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى ثلاث مجموعات كالمعتاد مع رفض فكرة تخصيص مجموعة لفرق الشركات على أن يصعد أول كل مجموعة مباشرة للدورى الممتاز مع هبوط الفرق أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة من كل مجموعة لدورى القسم الثالث.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية لفريق السكة الحديد خلال الدور الأول :

1- بور فؤاد مع السكة الحديد
2- السكة الحديد مع وأدى دجلة
3- منتخب السويس مع السكة الحديد
4- السكة الحديد مع القناة
5- الترسانة مع السكة الحديد
6- السكة الحديد مع الاتصالات
7- بلبيس مع السكة الحديد
8- السكة الحديد مع الداخلية
9- المريخ مع السكة الحديد
10- السكة الحديد مع الإنتاج الحربي
11- بورتو مع السكة الحديد
12- السكة الحديد مع النصر
13- زد إف سي مع السكة الحديد
14- السكة الحديد مع بنها
15- بتروجت مع السكة الحديد

تقام المباريات على ملاعب الفرق المذكورة أولا حيث تقام المباريات يوم الجمعة من كل أسبوع.

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