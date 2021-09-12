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تشكيل ميلان المتوقع ضد لاتسيو اليوم الأحد في الدوري الإيطالي

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 12:28 م
ستيفانو بيولي
ستيفانو بيولي
علي خلاف

يحتضن ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا) مساء اليوم الأحد مواجهة ميلان ضد لاتسيو، ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإيطالي.

تشكيل ميلان المتوقع أمام لاتسيو بالدوري الإيطالي

ومن المقرر أن تُقام مواجهة ميلان ضد لاتسيو لحساب منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري الإيطالي مساء اليوم الأحد عند الساعة 6:00 مساءا بتوقيت القاهرة.

و تنقل مواجهة الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة ميلان ضد لاتسيو ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري الإيطالي عبر فضائيات Lega Serie A YouTube، بصوت المعلق ميشيل سعد.

و من المتوقع أن يكون تشكيل الفريق الكروي الأول بنادي ميلان أمام لاتسيو بمواجهة الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الايطالي لكرة القدم كالآتي:-

حراسة المرمى: مايكل مينان
خط الدفاع: ديفيد كالابريا – رومانيولي– فيكايو توموري – ثيو هيرنانديز.
خط الوسط: ساندرو تونالي – فرانك كيسي– إبراهيم دياز.
خط الهجوم: أنتي ريبتش– لياو – فلورينزي.

الكلمات المفتاحية

ميلان لاتسيو اخبار الدوري الايطالي

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