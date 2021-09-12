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تعرف على مباريات الانتاج الحربي بالقسم الثانى

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 12:30 م
بوابة الفجر
رأفت أمين


أجريت اليوم بمقر الإتحاد المصرى لكرة القدم قرعة الموسم الكروى 2021-2022 للقسم الثانى والذى مقررا أن تنطلق منافساته يوم 30 سبتمبر المقبل.

وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى ثلاث مجموعات، على أن يصعد أول كل مجموعة مباشرة للدورى الممتاز مع هبوط الفرق أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة من كل مجموعة لدورى القسم الثالث.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية لفريق الإنتاج الحربي الهابط من الدوري الممتاز :

1- الاتصالات مع الإنتاج الحربي
2- الإنتاج الحربي مع بلبيس
3- الداخلية مع الإنتاج الحربي
4- الإنتاج الحربي مع المريخ
5- الإنتاج الحربي مع بتروجيت
6- بورتو مع الإنتاج الحربي
7- الإنتاج الحربي مع النصر
8- زد إف سي مع الإنتاج الحربي
9- الإنتاج الحربي مع بنها
10- السكة الحديد مع الإنتاج الحربي
11- الإنتاج الحربي مع بور فؤاد
12- وادى دجلة مع الإنتاج الحربي
13- الإنتاج الحربي مع منتخب السويس
14- القناة مع الإنتاج الحربي
15- الإنتاج الحربي مع الترسانة

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