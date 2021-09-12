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شاهد.. لقاء رئيس الأركان مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 12:31 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
هدى عبدالرازق
عرضت فضائية "TeN"، اليوم الأحد، مقطع فيديو يرصد تفاصيل لقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالفريق أول كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية.

وأوضح "الفيديو"، أن رئيس الأركان التقى قائد القيادة المركزية الأمريكية، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا في زيارة رسمية على هامش متابعة فعاليات التدريب المشترك "النجم الساطع 2021" الذي تستمر فعالياته حتى 17 سبتمبر الجاري، بقاعدة محمد نجيب العسكرية.

وتناول اللقاء عدد من الموضوعات الخاصة بالتدريب، والأهمية التي يحققها باعتباره أرض خصبة لتبادل الخبرات بين كافة العناصر المشاركة.

وأكد الفريق محمد فريد، على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة لمتابعة كافة الأنشطة التي تنفذ يوميا، وتقوم بتهيئة المناخ الذي يحقق لكل العناصر المشتركة بالتدريب القدرة على تنفيذ كافة المهام والأنشطة التدريبية التي توكل إليها.

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