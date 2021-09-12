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مقتل 6 أشخاص اختناقا داخل مصنع في الصين

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 12:33 م
الشرطة الصينية
الشرطة الصينية
وكالات

أفادت وسائل إعلام صينية، اليوم الأحد، بمقتل ستة أشخاص اختناقا، في أحد المعامل بمدينة باودينغ.

 

ووفقًا للسلطات المحلية في مقاطعة خبي بوسط الصين، وقع الحادث في حوالي الساعة 3 من بعد منتصف ليل السبت، عندما أغمي على عامل في مصنع للمعاطف في قرية داشينتشوانغ بحي شيوشوي، بينما كان يفحص مضخة مياه في بركة آسنة، ولاحقا أغمي على عدة أشخاص آخرين أثناء محاولتهم إنقاذ الشخص الأول". 

 

وكانت السلطات الصينية قالت إن "عمليات إنقاذ أخرى قد أجريت، ما أسفر عن انتشال شخص واحد من الخطر بينما قضى ستة أشخاص، فيما تستمر التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث".

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مقتل 6 أشخاص الصين اختناق

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