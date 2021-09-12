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ننشر مواجهات المريخ خلال الدور الأول للموسم الجديد

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 12:37 م
بوابة الفجر
إيمان الجعيدي
أقيمت اليوم الأحد قرعة الموسم الجديد من دوري القسم الثاني 2021/2022 ، بمقر الإتحاد المصري لكرة القدم .


هذا وقد أسفرت القرعة عن تلك المواجهات للمريخ خلال الدور الأول :


1- بلبيس و المريخ
2- المريخ و الداخلية
3- المريخ و بتروجيت
4- الإنتاج الحربي و المريخ
5- المريخ و بورتو السويس
6- النصر و المريخ
7- المريخ و زد
8- بنها و المريخ
9- المريخ و السكة الحديد
10- بورفؤاد و المريخ
11- المريخ و وادي دجلة
12- منتخب السويس و المريخ
13- المريخ و القناة
14- الترسانة و المريخ
15- المريخ و المصرية للإتصالات

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