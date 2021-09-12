ننشر مواجهات المريخ خلال الدور الأول للموسم الجديد

أقيمت اليوم الأحد قرعة الموسم الجديد من دوري القسم الثاني 2021/2022 ، بمقر الإتحاد المصري لكرة القدم .





هذا وقد أسفرت القرعة عن تلك المواجهات للمريخ خلال الدور الأول :





1- بلبيس و المريخ

2- المريخ و الداخلية

3- المريخ و بتروجيت

4- الإنتاج الحربي و المريخ

5- المريخ و بورتو السويس

6- النصر و المريخ

7- المريخ و زد

8- بنها و المريخ

9- المريخ و السكة الحديد

10- بورفؤاد و المريخ

11- المريخ و وادي دجلة

12- منتخب السويس و المريخ

13- المريخ و القناة

14- الترسانة و المريخ

15- المريخ و المصرية للإتصالات