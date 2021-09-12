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ننشر جدول مباريات الداخلية في الدور الأول للقسم الثاني

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 01:37 م
بوابة الفجر
رأفت أمين

أسفرت قرعة دوري القسم الثاني التي أقيمت اليوم بمقر الإتحاد المصرى لكرة القدم استعدادا الموسم الكروي الجديد 2021-2022.

وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى ثلاث مجموعات مع رفض فكرة تخصيص مجموعة لفرق الشركات على أن يصعد أول كل مجموعة مباشرة للدورى الممتاز مع هبوط الفرق أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة من كل مجموعة لدورى القسم الثالث.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية لفريق الداخلية خلال الدور الأول:

1- الداخلية مع بتروجت
2- المريخ مع الداخلية
3-الداخية مع الإنتاج
4- بورتو مع الداخلية
5- الداخلية مع النصر
6- زد إف سي مع الداخلية
7- الداخلية مع بنها
8- السكة مع الداخلية
9- الداخلية مع بور فؤاد
10- وادي دجله مع الداخلية
11- الداخلية مع منتخب السويس
12- القناة مع الداخلية
13- الداخلية مع الترسانة
14- الاتصالات مع الداخلية
15- الداخليةمع بلبيس

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