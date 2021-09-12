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فرقة الكوميدى تفتتح "حلم جميل " على المسرح العائم..قريباً

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 01:38 م
أيمن عزب
أيمن عزب
هبة أحمد


قال الفنان أيمن عزب مدير فرقة المسرح الكوميدى بالبيت الفني للمسرح أن الفرقة تجرى حالياً بروفات العرض المسرحي الجديد "حلم جميل" من تأليف طارق رمضان ومن إخراج اسلام إمام، و الذي من المنتظر إفتتاحه خلال أيام على المسرح العائم الكبير بالمنيل.

يقول إسلام إمام مخرج العرض أن العرض غنائي موسيقي استعراضي ،يدور حول شاب صعلوك يجول فى الشوارع، يرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه، فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، و يظهر التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم.

"حلم جميل " من تأليف طارق رمضان ، ومن بطولة سامح حسين، سارة درزاوي ، عزت زين ، أحمد عبد الهادى ، رشا فؤاد ، جلال هجرسي ، ومجموعة من شباب المسرح الكوميدى ، ديكور حازم شبل ، ملابس نعيمة عجمي ، موسيقى هشام جبر ، أغانى طارق على، و من إخراج إسلام إمام.

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