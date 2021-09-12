إعصار "تشانتو" يضرب تايوان ويتجه نحو الصين

ضرب إعصار "تشانتو" تايوان وتسبب بأمطار غزيرة مع مرور مركز العاصفة على الساحل الشرقي للجزيرة متجها إلى شنغهاي.

وأصدرت الحكومة في البر الرئيسي الصيني، تحذيرًا من الإعصار لشنغهاي وحذرت من احتمال هطول أمطار غزيرة.

وكانت السلطات علقت رحلات الطيران وخدمة القطارات في تايوان السبت مع اقتراب العاصفة وأفادت وكالة الأنباء المركزية بإجلاء أكثر من ألفي شخص من المناطق المعرضة للفيضانات في مقاطعة هوالين على الساحل الشرقي.

ووفقا لمكتب الأرصاد المركزي، كان مركز "تشانتو" في منتصف نهار اليوم الأحد بالتوقيت المحلي على بعد نحو 70 كيلومترا قبالة الساحل الشمالي الشرقي لتايوان مع رياح بلغت سرعتها 162 كيلومترا في الساعة وهبات رياح تصل إلى 198 كيلومترا في الساعة.

وأوضح المكتب أن ما يصل إلى 13 سنتيمترا من الأمطار سقطت الأحد في بعض المناطق متوقعا هطول الأمطار بمنسوب يصل إلى 2- سنتيمترا.