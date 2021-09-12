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السبت.. جمعية الأطرش تحتفل بذكرى وفاة حسن البارودي

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 01:39 م
حسن البارودي
حسن البارودي
هبة أحمد


تحتفل جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، بذكري رحيل الفنان القدير حسن البارودي، وذلك بالتعاون مع أتيليه القاهرة بإشراف الفنان أحمد الجنانينى رئيس مجلس إدارة الأتيليه، في السابعة من مساء يوم السبت 18 سبتمبر الجاري، بمقر أتيليه القاهرة بوسط البلد ( 2 شارع كريم الدولة) .

وتكرم الجمعية اسم الفنان حسن البارودي، ويتسلم التكريم نجله الدكتور أشرف حسن البارودي، بحضور ضيوف الاحتفال الفنان سيف عبد الرحمن، والفنان قيس عبد الفتاح، ويتحدث كل منهما عن الفنان حسن البارودي وذكرياتهما معه أثناء تصوير أعمال فنية مشتركة .

كما يتضمن الاحتفال باقة من الفقرات الغنائية لأشهر أغانى وألحان الموسيقار فريد الأطرش يتغنى بها كل من مطربة الأوبرا أسرار الجمال والمطرب محمد وحيد والمطربة دنيا أحمد والمطرب محمد وهبي والمطرب وئام الطحان، وفقرات موسيقية مع عازف الأورج الفنان الكبير محمود فرج، وعازف الأوكورديون الفنان الكبير فاروق سلامة، ويلقى الشاعر محمد عبد المنعم والشاعرة مني عيس أحدث قصائدهم .

من أشهر أعمال الفنان حسن البارودى السينمائية فيلم " الزوجة الثانية، الطريق، أمير الدهاء، باب الحديد، أولاد الشوارع، حسن ونعيمة، الشيماء، هجرة الرسول، الحرام، درب المهابيل"، وشارك فى أكثر من ٢٠٠ مسرحية بداية من عام ١٩٢٠ حتى وفاته، أشهرها "سكة السلامة، السبنسة، القضية، كوبرى الناموس، بداية ونهاية، كدابين الزفة، بير السلم، زيارة السيدة العجوز" .

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