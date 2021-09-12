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الداخلية تكشف ملابسات تعذيب 5 أبناء لوالدتهم من أجل الميراث

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 01:39 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات الخبر الذى تم تداوله على إحدى الصفحات الإخبارية بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان (5 أبناء يعذبون والدتهم للحصول على الميراث) يتضمن تضرر سيدة من أنجالها بمنطقة العمرانية بالجيزة بإجبارها على وضع بصمتها فى عقود بيع وشراء ممتلكاتها من المنزل.
 
شرطة العمرانية 
بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من (ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، مصابة بكدمات وجروح سطحية وسحجات بالجسم) بقيام (أنجالها الخمسة، جميعهم مقيمين بدائرة القسم) بالتعدى عليها بالسب والشتم والضرب محدثين إصابتها، وإكراهها على توقيع عقد بيع ممتلكاتها والاستيلاء على هاتفها المحمول.

عقب تقنين الإجراءات وبإستدعاء أنجالها حضر (ثلاثة منهم)، وبمواجهتهم قرروا بأن والدتهم تزوجت من آخر بعد وفاة والدهم، وكانت ترغب الإقامة معهم بذات المنزل، الأمر الذى أثار حفيظتهم وقاموا بطردها من المنزل، وبتاريخ الواقعة حضرت المجنى عليها وحاولت الإقامة بالمنزل، ولدى رفضهم قامت بالصياح فتعدوا عليها وأخرجوها بالقوة. 

إجراءات قانونية 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

شرطة العمرانية تعذيب أم الداخلية أمن الجيزة

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