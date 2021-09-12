نادي الصيد يقيم حفلا لتكريم هداية ملاك وسيف عيسي

ينظم مجلس إدارة نادي الصيد حفل تكريم لأبطال النادي الأوليمبيين هداية ملاك وسيف عيسى يوم الجمعة الموافق الأول من أكتوبر المقبل في مقر النادي بالدقي، وذلك بعد حصولهم على الميداليتين البرونزيتين بالتايكوندو في منافسات أولمبياد طوكيو ورفع اسم مصر عاليًا في المحفل الرياضي العالمي.



حفل تكريم

‎كما يشهد الحفل تكريم جميع لاعبى النادى الذين شاركوا في أولمبياد طوكيو.



‎الجدير بالذكر أن هداية ملاك بطلة نادي الصيد نجحت في الحصول على الميدالية البرونزية في منافسات وزن 67 كيلو لتحقق ثاني ميدالية أوليمبية في تاريخيها بعد الميدالية التي حققتها في أولمبياد ريو دي جانيرو، بالإضافة إلى حملها علم مصر في حفل انطلاق دورة الألعاب في طوكيو لتصبح أول سيدة مصرية تحمل العلم المصري في هذا المحفل العالمي.



أولمبياد طوكيو

‎كما نجح سيف عيسى لاعب منتخب مصر ونادي الصيد في اقتناص برونزية لمصر في التايكوندو في وزن 80 كيلو ليحقق ثاني برونزية لمصر في المنافسات بعد هداية ملاك.



‎ويعرب مجلس إدارة الصيد، عن كامل امتنانه لجميع أبطال نادينا العظماء وتقديره للمجهود الذي يبذلونه، ويسعى لدعم خطاهم في مشوارهم الرياضي من أجل استكمال مسيرة أبطال نادينا على مر التاريخ ورفع اسم مصر في المحافل العالمية



ومن جانبه أكد محسن طنطاوي رئيس نادي الصيد، أن الاحتفالية ستليق بالأبطال مشددًا على حرص النادي الشديد على تكريمهم بصورة تليق بهم وبإنجازهم الكبير تقديرًا لمجهوداتهم فيما رفع إسم مصر.



كما أكد محمد الدباح المدير التنفيذي لنادي الصيد، أن هناك تجهيزات على أعلى مستوي للحفل مشددًا على أن النادي يعد عددا من المفاجآت للأبطال حرصًا من المجلس على دعم خطى الأبطال.