اليوم.. بدء تطعيم طلاب "آداب عين شمس" ضد كورونا

بدأت كلية الآداب بجامعة عين شمس، اليوم، حملتها في تطعيم طلابها ضد فيروس كورونا المستجد تحت رعاية أ.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وأ.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأ.د مصطفى مرتضي عميد الكلية، وإشراف أ.د حنان كامل وكيلة الكلية لشئون خدمة التعليم والطلاب، وذلك من التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، على أن تكون الجرعة الثانية للتطعيم يوم 3 من أكتوبر القادم.

الإجراءات الوقاية

أوضح أ.د مصطفى مرتضى، أنه في إطار الحملة التي أطلقتها البلاد مؤخرا لتطعيم طلاب الجامعات فوق 18 عاما ضد فيروس كورونا "كوفيد-19" قبل حلول العام الدراسي الجديد والذي يبدأ الشهر القادم، اتبعت الكلية كافة الإجراءات الوقاية، حيث قامت اليوم بحملتها لتطعيم طلابها بالمجان بلقاح سينوفاك الصيني المنتج محليا، والذي تم تصنيعه من قبل الشركة المصرية القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، وذلك استعدادا لبدء العام الجامعي الجديد، ولضمان استمرارية العملية التعليمية بصورة آمنة، وحفاظا علي سلامتهم متمنيا للجميع عام دراسي موفق.

تطعيم الطلبة في أمر بالغ الأهمية

وأكدت أ.د حنان كامل أن إلى عملية تطعيم الطلبة في أمر بالغ الأهمية لانتظام العملية التعليمية، حيث إن هذه

الحملة التي تتم بالتعاون بين وزارتي التعليم العالي والصحة، سيكون فيها التطعيم إلزاميا على جميع الطلاب بكافه الفرق، حيث بدأ تطعيم اليوم بالكلية لطلاب قسم المكتبات، والدراما والنقد المسرحي، واللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية، وسيتم تطعيم باقي الأقسام تباعا بأيام التطعيم. مما يسهل حضورهم للمحاضرات بآمان وفى حالات الإصابة ستكون الحالات أقل خطورة.



وأوضحت أ.د حنان أن الكلية وضعت خطه منظمة بدأت بالإعلان عن حملة التطعيم على صفحه الكلية للطلاب وأهمية التطعيم، كما قامت الكلية بتكوين فرق أمنية وطبية وفنية لتسهيل الإجراءات التنظيمية الداخلية حيث أن أعداد الطلاب تتراوح بين 500حتى 700 طالب.