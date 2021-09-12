وزير التعليم العالي يتفقد مراكز التطعيم ضد كورونا بجامعة عين شمس

تفقد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس صباح اليوم الأحد، سير حملة تطعيم أعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والعاملين للوقاية من فيروس كورونا المستجد بمركز التدريب بكلية الطب بمستشفى الدمرداش - جامعة عين شمس.



وخلال الجولة التفقدية، أكد الوزير أن حملة تطعيم أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين ضد فيروس كورونا المستجد بالجامعات، جاءت تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدًا بالتنسيق والتعاون الكامل بين الوزارة ووزارة الصحة والسكان والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في توفير اللقاح المطلوب للطلاب، وتنفيذ حملة التطعيم.

الدولة المصرية توفر اللقاح لكوادر الجامعات المصرية بالمجان

وأضاف د. عبدالغفار أن الدولة المصرية توفر اللقاح لكوادر الجامعات المصرية بالمجان، حيث يأتي ذلك استعدادًا لبدء العام الجامعي الجديد؛ لضمان انتظام سير العملية التعليمية بصورة آمنة، وبما يساهم في استعادة الحياة الطبيعية التي تمكن الجامعات من مواصلة العملية التعليمية وعودة العديد من الأنشطة.



وشدد الوزير على ضرورة التطعيم ضد فيروس كورونا المُستجد لجميع مُنتسبي الجامعات قبل بداية العام الدراسي الجديد، واتخاذ كافة الإجراءات المُلزمة لتلقي التطعيم، واعتبارها شرطًا أساسيًا للتواجد داخل الحرم الجامعي، مع الاستمرار في تكثيف الجهود الطبية التي تتسم بالشكل الحضاري والمُنظم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.



كما أشاد د. عبدالغفار بالنظام المميكن والإجراءات التي تتبعها جامعة عين شمس فى تطعيم السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة، وكذلك بإقبال الطلاب على تلقي لقاح كورونا.

حملة موسعة لتطعيم طلبة وطالبات جامعة عين شمس

ومن جانبه، أشار د. محمود المتينى إلى أن هناك حملة موسعة لتطعيم طلبة وطالبات جامعة عين شمس، والبالغ عددهم 200 ألف طالب، وكذلك الموظفين وعددهم 40 ألف موظف، مشيرًا إلى أن الجامعة وضعت خطة تنفيذية لتلقي لقاحات فيروس كورونا تمت على عدة مراحل، من خلال حملة توعوية بأهمية تلقي اللقاحات، وذلك بالتعاون مع كليتي الطب والتمريض والقطاع الصحي بالجامعة.



جدير بالذكر أن العديد من الجامعات المصرية بدأت بالفعل في تطعيم أعضاء هيئة التدريس والطلاب خلال الأيام القليلة الماضية، منها جامعات (القاهرة، وعين شمس، وحلوان، والمنيا، والمنوفية، والمنصورة).

شارك فى الجولة د.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، د.هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، د.أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، د.على الأنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، د.سامية عبده نائب مدير المستشفيات الجامعية ومدير وحدة مكافحة العدوى بالجامعة، ود.هبه شاهين المستشار الإعلامى لجامعة عين شمس، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

