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معلومات الوزراء يرصد أثر تطوير الطرق بالقاهرة بين عامي 2019 و2020

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 01:45 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري إنفوجرافا يرصد فيه الأثر العملي الواضح لجهود الحكومة نحو تطوير شبكة الطرق والمواصلات، والتى بدأت تؤتى ثمارها، وفق مؤشر حركة المرور 2020 ومقارنة بياناته ببيانات البنك الدولي في 2014.

الازدحام المروري انخفض في القاهرة الكبرى
وأوضح أن الازدحام المروري انخفض في القاهرة الكبرى بشكل عام بنسبة 4% مقارنة بين عامي 2020 و2019، أما في ساعات الذروة فقد انخفض بنحو 6% بين العامين.
 
أفضل أوقات التحرك في القاهرة
كما أوضح أن أفضل أوقات التحرك في القاهرة يوم الأربعاء قبل الساعة 5 مساءً، وهو ما يوفر نحو ساعتين سنويًّا، وذلك عكس الوضع في عام 2014 وفقًا للبنك الدولي؛ إذ رصد أن تكلفة الازدحام المروري في القاهرة الكبرى وصلت إلى 8 مليارات دولار، أي أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014.

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معلومات الوزراء مصر تطوير الطرق انفوجراف

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