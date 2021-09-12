تعرف على مباريات فريق زد بالقسم الثانى





أجريت اليوم بمقر الإتحاد المصرى لكرة القدم قرعة الموسم الكروى 2021-2022 للقسم الثانى والذى مقررا أن تنطلق منافساته يوم 30 سبتمبر المقبل.



وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى ثلاث مجموعات كالمعتاد مع رفض فكرة تخصيص مجموعة لفرق الشركات على أن يصعد أول كل مجموعة مباشرة للدورى الممتاز مع هبوط الفرق أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة من كل مجموعة لدورى القسم الثالث.



وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية لفريق زد إف سي خلال الدور الأول :



1- منتخب السويس مع زد إف سي

2- زد إف سي مع القناة

3-الترسانة مع زد إف سي

4- زد إف سي مع الاتصالات

5- بلبيس مع زد إف سي

6- زد إف سي مع الداخلية

7- المريخ مع زد إف سي

8- زد إف سي مع الإنتاج

9- بورتو مع زد إف سي

10- زد إف سي مع النصر

11- زد إف سي مع بتروجت

12- بنها مع زد إف سي

13- زد إف سي مع السكة الحديد

14- بور فؤاد ة مع زد إف سي

15- زد إف سي مع وأدى دجلة



