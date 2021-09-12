معاون محافظ بني سويف يتابع مشروعات "حياة كريمة" بمركز ببا (صور)

زار محمد جبر، معاون محافظ بني سويف، مركز ببا جنوب المحافظة، بتكليف من المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، لمتابعة سير العمل في مشروعات "حياة كريمة" ضمن المشروع القومي لتطوير القرى، والذي يستهدف إحداث تطوير شامل بمستوى الخدمات والمرافق بتلك القرى.



حياة كريمة

وتابع معاون محافظ بني سويف، سير العمل في عدد من المشروعات في قطاعات التعليم والصرف الصحي ومياه الشرب والخدمات الجماهيرية الجاري تنفيذها بقرى "بنى ماضى، بنى محمد، البرانقة، طحا البيشة، بنى قاسم، سدس الأمراء".



وأشار "جبر" إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن توجيهات المحافظ محمد هاني غنيم، بتكثيف المتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة والتزام الشركات المنفذة المسند إليها الأعمال، والوقوف على المعوقات أولًا بأول لسرعة تذليلها، لتسريع وتيرة العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية.



تغطية بالوعات الصرف الصحي

وخلال الجولة لاحظ معاون المحافظ وجود إحدى بالوعات الصرف الصحي مفتوحة، وقد كلف مسؤولى الوحدة المحلية بالتنسيق مع الشركة المنفذة لأعمال الصرف بعمل اللازم نحو تغطية البالوعة، وذلك حفاظا على أمن وسلامة المارة من المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال.



تجدرالإشارة إلى أنه قد تم إدراج عدد 66 قرية بمركزي ببا وناصر، في المشروع القومي لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية لإحداث تطوير شامل بمستوى الخدمات والمرافق بتلك القرى، من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية من توافر خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الطرق، الاهتمام بالنظافة والبيئة، تطوير مستوى الخدمة الصحية ومراكز الشباب والعمل على تحسين مستوى الدخل بتنويع مصادره، بما يسهم في تطوير المهمة الرئيسية للقرية والاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها واستثمار طبيعة النشاط الاقتصادي القائم على الزراعة والصناعات الحرفية.

