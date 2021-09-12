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جدول مباريات الحمام بالقسم الثانى
الأحد 12/سبتمبر/2021 - 01:57 م
أحمد تيتو
أجريت اليوم بمقر الإتحاد المصرى لكرة القدم قرعة الموسم الكروى 2021-2022 للقسم الثانى والذى مقررا أن تنطلق منافساته يوم 30 سبتمبر المقبل.
وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى ثلاث مجموعات على أن يصعد أول كل مجموعة مباشرة للدورى الممتاز مع هبوط الفرق أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة من كل مجموعة لدورى القسم الثالث.
وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية لفريق الحمام خلال الدور الأول :
1- صيد المحلة مع الحمام
2- الحمام مع الأوليمبي
3-سبورتنج مع الحمام
4- الحمام مع الزرقا
5- حرس الحدود مع الحمام
6- الحمام مع شيكو
7- كفر الشيخ مع الحمام
8- الحمام مع دكرنس
9- المنصورة مع الحمام
10- الحمام مع مصري السلوم
11- أبو قير للأسمدة مع الحمام
12- الحمام مع الرجاء
13- دمنهور مع الحمام
14- المجد مع الحمام
15- الحمام مع بلدية المحلة