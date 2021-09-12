جدول مباريات الحمام بالقسم الثانى

وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى ثلاث مجموعات على أن يصعد أول كل مجموعة مباشرة للدورى الممتاز مع هبوط الفرق أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة من كل مجموعة لدورى القسم الثالث.





وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية لفريق الحمام خلال الدور الأول :



