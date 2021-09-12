Advertisements

تركيا تعلن مقتل جندي وإصابة آخر شمالي العراق

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 01:59 م
قوات تركية
قوات تركية
وكالات

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، مقتل جندي تركي وإصابة آخر شمالي العراق، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل جنديين تركيين وإصابة 3 آخرين في هجوم خلال عملية تمشيط في إدلب.

 

وقتل 4 من جنود الجيش السوري وجرح 15 آخرون، باستهداف مسحلين لحواجز الجيش في درعا جنوب البلاد.

 

وقالت وكالة "سانا" إن "المجموعات الإرهابية استهدفت بعد ظهر اليوم الأحياء السكنية وحواجز للجيش في درعا ما تسبب باستشهاد 4 جنود وإصابة 15 آخرين وإصابة طفلة وأمها تم إسعافهما إلى المشفى الوطني".

 

وأشارت الوكالة إلى أن "الجيش رد على اعتداءات الإرهابيين على الفور مستهدفا منصات إطلاق القذائف في عدة مناطق".

الكلمات المفتاحية

سوريا تركيا الجيش التركي إصابة 3

أخبار تهمك

شوبير: كارلوس كيروش محظوظ بعد تدريبه لمنتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من ضم صفقة كبرى خلال الانتقالات الصيفية

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

منذ يوم

عاجل.. الزمالك مهدد بفقدان النقاط بسبب نجمه السابق

منذ حوالي 14 ساعة

كريم شحاتة: الأهلي يوافق علي رحيل نجمه ويتعاقد مع هذا الثنائي مجاناً

منذ حوالي 13 ساعة

الأغلى في تاريخ مصر.. تفاصيل عقد إيهاب جلال مع بيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

بشرى سارة من السعودية بشأن إقامة الوافدين الموجودين خارجها

منذ ساعة و 6 دقيقة

موعد مباراة منتخب مصر ضد ليبيا فى تصفيات كأس العالم

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاة الفنانة إيمان خيري شلبي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. اتحاد الكرة يتجه لتعديل مواعيد مباريات كأس مصر

منذ أقل من ساعتين

رسميًا.. الزمالك يشارك في كأس العالم للأندية

منذ ساعة و نصف

جاسوس في الأهلي.. أزمة جديدة تضرب القلعة الحمراء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يعلن إصابة صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يوافق على إعارة لاعبه إلى فيوتشر إف سي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

سيراميكا كليوباترا يفاوض صفقة من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يجدد مفاوضاته لضم صفقة الدبابة

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

مقتل جندي تركي في هجوم منطقة "درع الفرات" شمال سوريا

مقتل 3 جنود أتراك فى قصف كردى على قاعدة عسكرية بهكارى

مقتل جنديين تركيين خلال اشتباك مع إرهابيين في مقاطعة سيرناك الجنوبية الشرقية

عاجل.. تركيا: مقتل وإصابة 7 جنود جراء غارة جوية قرب إدلب

مقتل وإصابة جنود أتراك في إدلب

التفاصيل الكاملة للهجوم على قاعدة عسكرية تركية في العراق

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:12 م

بشرى سارة من السعودية بشأن إقامة الوافدين الموجودين خارجها

جاسوس في الأهلي.. أزمة جديدة تضرب القلعة الحمراء

10:29 ص

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

12:00 م

الأهلي يوافق على إعارة لاعبه إلى فيوتشر إف سي

12:00 م

عاجل.. وفاة الفنانة إيمان خيري شلبي

10:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements