تركيا تعلن مقتل جندي وإصابة آخر شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، مقتل جندي تركي وإصابة آخر شمالي العراق، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل جنديين تركيين وإصابة 3 آخرين في هجوم خلال عملية تمشيط في إدلب.

وقتل 4 من جنود الجيش السوري وجرح 15 آخرون، باستهداف مسحلين لحواجز الجيش في درعا جنوب البلاد.

وقالت وكالة "سانا" إن "المجموعات الإرهابية استهدفت بعد ظهر اليوم الأحياء السكنية وحواجز للجيش في درعا ما تسبب باستشهاد 4 جنود وإصابة 15 آخرين وإصابة طفلة وأمها تم إسعافهما إلى المشفى الوطني".

وأشارت الوكالة إلى أن "الجيش رد على اعتداءات الإرهابيين على الفور مستهدفا منصات إطلاق القذائف في عدة مناطق".