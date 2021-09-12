Advertisements

أصالة تؤكد زواجها من فائق حسن وتوجه رساله لأهل زوجها

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
نور طلعت
أصالة تؤكد زواجها من فائق حسن وتوجه رساله لأهل زوجها


أكدت النجمه أصالة، خبر زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، وذلك من خلال مقطع ڤيديو نُشر لها وهي ترد على أحد المعجبين من دولة العراق، وهو يقول لها باللهجة العراقية "صرتي منا"، لترد أصالة بنفس اللهجة"صرت منكم"، الأمر  الذي اعتبره البعض بمثابة إعلان منها بشكل رسمي على زواجها من  الشاعر العراقي  فائق حسن.

ومن المتوقع أن يعلن أحد منهما الزواج بشكل رسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة المُقبلة.

والجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة أصالة أغنية "الدنيا ليها طعم جديد" وهي من كلمات منة القيعي، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع علي فتح الله، إخراج صقر"

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

منذ يوم

شوبير: كارلوس كيروش محظوظ بعد تدريبه لمنتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة من السعودية بشأن إقامة الوافدين الموجودين خارجها

منذ ساعة و 10 دقيقة

سيراميكا يقدم عرضا لضم نجم الأهلي

منذ 18 دقيقة

سيراميكا كليوباترا يفاوض صفقة من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. اتحاد الكرة يتجه لتعديل مواعيد مباريات كأس مصر

منذ ساعتين

الأهلي يوافق على إعارة لاعبه إلى فيوتشر إف سي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم صفقة كبرى خلال الانتقالات الصيفية

منذ يوم

عاجل.. الزمالك مهدد بفقدان النقاط بسبب نجمه السابق

منذ حوالي 14 ساعة

موعد مباراة منتخب مصر ضد ليبيا فى تصفيات كأس العالم

منذ أقل من ساعة

عاجل.. شوبير يعلن إصابة صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يجدد مفاوضاته لضم صفقة الدبابة

منذ حوالي 7 ساعات

رسميًا.. الزمالك يشارك في كأس العالم للأندية

منذ أقل من ساعتين

جاسوس في الأهلي.. أزمة جديدة تضرب القلعة الحمراء

منذ حوالي 4 ساعات

تيباس يكشف مفاجأة عن رحيل ميسي

منذ 18 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنانة إيمان خيري شلبي

منذ حوالي 4 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:12 م

بشرى سارة من السعودية بشأن إقامة الوافدين الموجودين خارجها

جاسوس في الأهلي.. أزمة جديدة تضرب القلعة الحمراء

10:29 ص

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

12:00 م

الأهلي يوافق على إعارة لاعبه إلى فيوتشر إف سي

12:00 م

عاجل.. شوبير يعلن إصابة صفقة الأهلي الجديدة

12:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements