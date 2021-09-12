أصالة تؤكد زواجها من فائق حسن وتوجه رساله لأهل زوجها





أكدت النجمه أصالة، خبر زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، وذلك من خلال مقطع ڤيديو نُشر لها وهي ترد على أحد المعجبين من دولة العراق، وهو يقول لها باللهجة العراقية "صرتي منا"، لترد أصالة بنفس اللهجة"صرت منكم"، الأمر الذي اعتبره البعض بمثابة إعلان منها بشكل رسمي على زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن.



ومن المتوقع أن يعلن أحد منهما الزواج بشكل رسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة المُقبلة.



والجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة أصالة أغنية "الدنيا ليها طعم جديد" وهي من كلمات منة القيعي، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع علي فتح الله، إخراج صقر"



