جدول لقاءات فريق الاتصالات بالقسم الثانى





أجريت اليوم بمقر الإتحاد المصرى لكرة القدم قرعة الموسم الكروي الجديد 2021-2022 للقسم الثانى المقرر أن يقام يوم 30 سبتمبر الحالي.



وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى ثلاث مجموعات كالمعتاد مع رفض فكرة تخصيص مجموعة لفرق الشركات على أن يصعد أول كل مجموعة مباشرة للدورى الممتاز مع هبوط الفرق أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة من كل مجموعة لدورى القسم الثالث.



وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية لفريق الاتصالات خلال الدور الأول:



1- الاتصالات مع الإنتاج الحربي

2- بورتو مع الاتصالات

3-الاتصالات مع النصر

4- زد إف سي مع الاتصالات

5- الاتصالات مع بنها

6- السكة الحديد مع الاتصالات

7- الاتصالات مع بور فؤاد

8- وادي دجله مع الاتصالات

9- الاتصالات مع منتخب السويس

10- القناة مع الاتصالات

11- الاتصالات مع الترسانة

12- بتروجت مع الاتصالات

13- بلبيس مع الاتصالات

14- الاتصالات مع الداخلية

15-المريخ مع الاتصالات



