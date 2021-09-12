سيراميكا يقدم عرضا لضم نجم الأهلي

تلقى رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضًا من جانب نادي سيراميكا كليوباترا، للحصول على خدماته بالموسم الجديد.





وحصل النادي الأهلي على عرض رسمي من جانب كليوباترا للتوقيع مع مدافع الفريق لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية.





ومن المقرر أن تعقد لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، جلسة خاصة مع بيتسو موسيماني المدير الفني لبحث الأمر.





ومن المنتظر أن يحسم موسيماني موقف لاعبه، سواء بالموافقة على رحيله أو الإبقاء على خدماته داخل ملعب التتش بالجزيرة.





وعاد ربيعة للمشاركة بشكل أساسي تحت قيادة موسيماني، في أخر مباريات الموسم الماضي، بعدما كان خارج حساباته عند توليه المسئولية الفنية في أكتوبر الماضي.



