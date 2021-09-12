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تيباس يكشف مفاجأة عن رحيل ميسي

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 02:05 م
ميسي
ميسي
وكالات
هاجم رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، خافيير تيباس، رئيسي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، وبرشلونة، خوان لابورتا،

قال تيباس خلال مقابلة له مع صحيفة سبورت الكاتالونية، أنه كان يمكن تجنب رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن البرسا، اللاعب الذي وصفه بأنه "الأفضل في التاريخ".

وبدا تيباس متألما لدى حديثه عن مغادرة ميسي لبرشلونة: "رحلت أسماء مثل رونالدو، غوارديولا، مورينيو، كان من حسن حظنا أن نمتلك أفضل لاعبين في العالم في أفضل فريقين في الكوكب، ونحن في رابطة "الليغا" نجحنا في استغلال هذا الأمر لنكون في طليعة العالم، ربما رحيل ميسي كان أكثر ألماً، لأني أعتبره بشكل شخصي اللاعب الأفضل في التاريخ، لم يستحق الرحيل بهذا الشكل، ليس فقط من البرسا، ولكن من "الليغا" أيضاً".

ورداً على سؤال حول إذا كانت هناك إمكانية لمنع رحيل ميسي إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي دون مقابل، أجاب خلال المقابلة التي نشرت الصحيفة مقتطفات منها مساء السبت، وستنشرها كاملة الأحد: "نعم"، مضيفاً: "أعلم ذلك بكل وضوح، فرحيله لم يكن لأسباب اقتصادية، رحيله كان يمكن تجنبه".

وأقر لابورتا حينها أن خسائر النادي في الموسم الماضي وحده، بلغت قرابة 500 مليون يورو، وأصرّ على أنه لا يستطيع رهن مستقبل النادي لأي لاعب، ومنهم ميسي، صاحب الكرات الذهبية ست مرات.

وعاد رئيس "الليغا" ليشدد: "برشلونة كان موافقاً على صفقتنا مع صندوق الاستثمار الدولي CVC طوال شهر، قبل أن يرفض نادي ريال مدريد الاتفاق، ليسير هو الآخر على نهجه، ففي داخل النادي هناك عقدة نقص يعانيها من رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز.

وسيضخ هذا الصندوق أكثر من ملياري يورو في "الليغا"، مقابل الاستفادة بنسبة من الحقوق السمعية والبصرية للبطولة، الأمر الذي كان سيسمح للبرسا بالإبقاء على أسطورته الأرجنتيني، قبل أن يرفض هذا الاتفاق، الذي يستمر لمدة 50 عاماً، هو وريال مدريد وأثلتيك بلباو.

وأضاف تيباس مهاجماً أيضاً رئيس "الملكي" "فلورنتينو يستأسر برشلونة"، كما هاجم لابورتا الذي فاز منذ بضعة أشهر برئاسة النادي لحقبة ثانية، يمكن أن يتكرر ما حدث في عام 2003، حينما حمل رئيس النادي الأسبق خوان غاسبارت، وقامت مجموعة من أعضاء النادي بتقديمه للقضاء.

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ميسي رياضة رحيل ميسي تيباس اخبار الرياضة

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