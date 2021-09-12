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ننشر مواجهات الالومنيوم في الموسم الجديد

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 02:11 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
أجريت صباح اليوم بمقر الإتحاد المصرى لكرة القدم مراسم قرعة دوري القسم الثاني للموسم 2021-2022 والمقرر انطلاق منافساته 30 سبتمبر الجاري.

وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى ثلاث مجموعات كالمعتاد مع رفض فكرة تخصيص مجموعة لفرق الشركات على أن يصعد أول كل مجموعة مباشرة للدورى الممتاز مع هبوط الفرق أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة من كل مجموعة لدورى القسم الثالث.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية لفريق الالومنيوم خلال الدور الأول :

1-بترول اسيوط الالومنيوم

2-الالومنيوم× ملوي

3- ديروط × الالومنيوم

4- الالومنيوم× الفيوم

5-الالومنيوم ×المدينة

6-كيما ×الالومنيوم

7-الالومنيوم ×الاعلاميين

8-سوهاج× الالومنيوم

9-الالومنيوم× المنيا

10-البداري× الالومنيوم

11-الالومنيوم× تليفونات بني سويف

12- قنا× الالومنيوم

13-الالومنيوم × اسوان

14-طامية × الالومنيوم

15-الالومنيوم × بني سويف


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