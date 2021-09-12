تعرف على مباريات فريق بورتو بالقسم الثانى





أجريت صباح اليوم بمقر الإتحاد المصرى لكرة القدم قرعة الموسم الكروى 2021-2022 للقسم الثانى والذى مقررا أن تنطلق منافساته يوم 30 سبتمبر المقبل.



وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى ثلاث مجموعات كالمعتاد مع رفض فكرة تخصيص مجموعة لفرق الشركات على أن يصعد أول كل مجموعة مباشرة للدورى الممتاز مع هبوط الفرق أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة من كل مجموعة لدورى القسم الثالث.



وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية لفريق بورتو خلال الدور الأول :

1- الترسانة مع بورتو

2- بورتو مع الاتصالات

3-بلبيس مع بورتو

4- بورتو مع الداخلية

5- المريخ مع بورتو

6- بورتو مع الإنتاج الحربي

7- بورتو مع بتروجت

8- النصر مع بورتو

9- بورتو مع زد إف سي

10- بنها مع بورتو

11- بورتو مع السكة الحديد

12- بور فؤاد مع بورتو

13- بورتو مع وأدى دجلة

14- منتخب السويس مع بورتو

15-بورتو مع القناة



