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السعودية والنمسا يستعرضان الفرص الاستثمارية بين البلدين

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 02:12 م
بوابة الفجر
 قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إنه التقى اليوم الأحد الوزير النمساوي للعلاقات الأوروبية والدولية، والمسؤولين ورجال الأعمال النمساويين المرافقين له.

وأضاف الفالح، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أنه استعرض مع الوزير النمساوي ورجال الأعمال المرافقين له مجموعة موضوعات وفرصاً استثماريةً، في إطار العلاقات الاستثمارية الواعدة بين المملكة والنمسا، مؤكداً أنهما سيعملان معاً على تعزيزها وتنميتها.

وأكد وزير الاستثمار، أول أمس، أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية النوعية في المملكة للشركات الألمانية الرائدة؛ وذلك جاء خلال ندوة عُقدت باستضافة وزارة الاستثمار ومبادرة قطاع الأعمال الألماني لشمال أفريقيا والشرق الأوسط؛ بحضور مجموعة من الشركات الألمانية.

وواصلت الاستثمارات الجديدة نموها في المملكة وحققت زيادة سنوية بلغت 36.2% للربع الأول من عام 2021 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، حيث وصل إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية التي تم إصدارها 478 ترخيصاً، ومنذ ذروة الجائحة في الربع الثاني من العام الماضي يمثل هذا الارتفاع الرابع على التوالي في زيادة إصدار التراخيص الاستثمارية وفقاً لتقرير مستجدات الاستثمار.


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