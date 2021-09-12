Advertisements

الكشف عن موقف الأهلي من ضم صفقات جديدة بالميركاتو الجاري

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 03:00 م
حسين الشحات
حسين الشحات
محمد زويد

أوضح أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، موقف مسئولى القلعة الحمراء من  الميركاتو الصيفي الجاري.

حيث أكد مدير التعاقدات أن مسئولى المارد الأحمر  أغلقوا باب الانتقالات الصيفي في الموسم الجاري.

وقال توفيق في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" على شاشة قناة الحياة :"سنكتفي بالصفقات الجديدة التي تعاقدنا معها وتلبية احتياجات الجهاز الفني".

وأكمل :"لا يوجد تفاوض مع حراس مرمى جدد في الوقت الحالي".

وأضاف :"لم نتلقى أي عروض رسمية لسعد الدين سمير حتى الآن، واللاعب في قمة الإلتزام والاخلاص مع الفريق".

الكلمات المفتاحية

صفقات الاهلي رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

الكشف عن موقف الأهلي من ضم صفقات جديدة بالميركاتو الجاري

منذ أقل من ساعة

بشرى سارة من السعودية بشأن إقامة الوافدين الموجودين خارجها

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. شوبير يعلن إصابة صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وفاة الفنانة إيمان خيري شلبي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من ضم صفقة كبرى خلال الانتقالات الصيفية

منذ يوم

الأهلي يجدد مفاوضاته لضم صفقة الدبابة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

منذ يوم

عاجل.. الزمالك مهدد بفقدان النقاط بسبب نجمه السابق

منذ حوالي 15 ساعة

سيراميكا يقدم عرضا لضم نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يوافق على إعارة لاعبه إلى فيوتشر إف سي

منذ حوالي 4 ساعات

اعتراف مثير من كريستيانو رونالدو بعد ثنائيته في نيوكاسل

منذ 14 دقيقة

الأغلى في تاريخ مصر.. تفاصيل عقد إيهاب جلال مع بيراميدز

منذ حوالي 17 ساعة

آخر مفاوضات الأهلي مع الصفقة الذهبية

منذ 14 دقيقة

كريم شحاتة: الأهلي يوافق علي رحيل نجمه ويتعاقد مع هذا الثنائي مجاناً

منذ حوالي 14 ساعة

جاسوس في الأهلي.. أزمة جديدة تضرب القلعة الحمراء

منذ حوالي 5 ساعات

تيباس يكشف مفاجأة عن رحيل ميسي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

ضربة قاضية للأهلي في المهاجم الإفريقي

الأهلي يكشف حقيقة رحيل أزارو

أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء: عرض مغري لاستعادة حجازي.. التوصل لبديل فتحي ورفض نجم بيراميدز بسبب الزمالك

أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 21 - 4 - 2020

5 ملايين جنيه تبعد الأهلي عن صفقة الموسم

تعرف على راتب صفقة الأهلي الجديدة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:12 م

بشرى سارة من السعودية بشأن إقامة الوافدين الموجودين خارجها

جاسوس في الأهلي.. أزمة جديدة تضرب القلعة الحمراء

10:29 ص

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

12:00 م

الكشف عن موقف الأهلي من ضم صفقات جديدة بالميركاتو الجاري

03:00 م

سيراميكا يقدم عرضا لضم نجم الأهلي

02:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements