الكشف عن موقف الأهلي من ضم صفقات جديدة بالميركاتو الجاري





أوضح أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، موقف مسئولى القلعة الحمراء من الميركاتو الصيفي الجاري.





حيث أكد مدير التعاقدات أن مسئولى المارد الأحمر أغلقوا باب الانتقالات الصيفي في الموسم الجاري.





وقال توفيق في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" على شاشة قناة الحياة :"سنكتفي بالصفقات الجديدة التي تعاقدنا معها وتلبية احتياجات الجهاز الفني".





وأكمل :"لا يوجد تفاوض مع حراس مرمى جدد في الوقت الحالي".





وأضاف :"لم نتلقى أي عروض رسمية لسعد الدين سمير حتى الآن، واللاعب في قمة الإلتزام والاخلاص مع الفريق".



