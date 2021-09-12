"الداودي": تطوير مجمع ​المواقف في قنا بتمويل من برنامج تنمية صعيد مصر



تطوير مجمع مواقف مدينة قنا

وأضاف الداودي أنه تم تصميم المجمع بحيث يتضمن عمل مداخل ومخارج للسيارات الأمر الذي يساهم في إحداث سيولة مرورية أمام حركة السيارات لاسيما في أوقات الذروة، كما أنه سيزود بأنظمة مراقبة على أعلى مستوى لخلق أجواء من الطمأنينه والأمان داخل المجمع بالإضافة إلى أنه سيتضمن إقامة استراحة وكافتيريا ومسجد ومبني إداري مزود بأحدث النظم التكنولوجية، والذي سيمثل طفرة في خدمات النقل بالمحافظة وسيستفيد من الخدمات التي يقدمها المجمع حوالي مليون و٨٠٠ ألف نسمة تقريبا.

أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أنه سيتم تطوير مجمع مواقف مدينة قنا ليصبح واجهة حضارية مشرفة تعكس الشكل الجمالي والحضاري للمدينة بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 25 مليون جنيه والممول من برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، على مساحة 28000 متر وهو عبارة عن أربعة مواقف (موقف نجع حمادي ومساحته 7500 م – موقف دشنا ومساحته 5000 م – موقف الأتوبيس مساحته 5000 م – موقف البحر الأحمر ومساحته 10500 م )، موضحًا أن أعمال التطوير ستشمل (إنشاء هايبر بكل موقف وتجديد - إحلال تندات ومظلات السيارات – تركيب كاميرات مراقبة - وحدة خدمات للسيارات "غسيل وتشحيم – كاوتش" - تجديد السور الخاص بالمواقف ودهانه - تجديد وإحلال دورات المياه - رصف الأرضيات وإنشاء استراحة للمواطنين - تجديد شبكة الصرف الصحي - إنشاء صيدلية).