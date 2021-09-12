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مؤشر بورصة مسقط يرتفع 0.01% في ختام تعاملات اليوم

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 03:02 م
بورصة مسقط
بورصة مسقط
نيفين سمير


أنهت بورصة مسقط تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.1 % بإقفاله عند مستوى 3963.97 نقطة، رابحاً 3.77 نقطة عن مستوياته بجلسة الخميس الماضي.

وارتفع اليوم مؤشرا قطاعي الصناعة والمالي؛ ليصعد الأول 0.24 بالمائة؛ مع صدارة سهم جلفار للهندسة للرابحين اليوم بنسبة 5.13 بالمائة.

وصعد مؤشر القطاع المالي 0.16 بالمائة؛ مدفوعًا بارتفاع الوطني العماني بنسبة 2.65 بالمائة، وارتفع إتش إس بي سي 1.09 بالمائة.

على الجانب الآخر، تراجع مؤشر قطاع الخدمات وحيداً بنسبة 0.05 بالمائة؛ مع تقدم سهم العمانية القطرية للتأمين على المتراجعين اليوم بنسبة 5 بالمائة، وتراجع عمان للاستثمارات 2.06 بالمائة.

وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 21.77 مليون سهم، مقابل 22.73 مليون سهم بالجلسة الماضية، وتراجعت قيمة التداولات إلى 2.2 مليون ريال، مقارنة بنحو 6.67 مليون ريال جلسة الخميس الماضي.

وتصدر سهم جلفار للهندسة والمقاولات الأسهم الأنشط حجماً اليوم، بتداول 2.62 مليون سهم، فيما تصدر سهم بنك مسقط النشاط قيمةً بنحو 973.56 ألف ريال.

 

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