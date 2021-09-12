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برشلونة يعلن الانتهاء من تطعيم جميع العاملين

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 03:01 م
لابورتا
لابورتا
وكالات
انتهى نادي برشلونة من تطعيم جميع العاملين به ضد فيروس كورونا المستجد، بنسبة 99.9% بين الرياضيين المحترفين، وبنسبة 92% بين الموظفين الآخرين.

إجمالا، استخدم نادي برشلونة ثلاثة آلاف جرعة منذ أن سمحت وزارة الصحة في الحكومة الإقليمية لكاتالونيا في يونيو الماضي، بأن يكون النادي مركزاً لتطعيم الرياضيين والعاملين به.

ومن الآن فصاعداً، يعتزم برشلونة مواصلة عملية التطعيم لجميع لاعبي النادي حتى 12 عاماً، مع بدء سماح السلطات الصحية بتطعيم هذه الفئة العمرية.

من ناحية أخرى، بدأ برشلونة بالفعل في تطعيم المجموعة المكونة من 1500 رياضي غير محترف.

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تطعيم العاملين برشلونة

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