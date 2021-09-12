الجونة يعلن تعاقده مع خالد قمر

أعلن نادي الجونة تعاقده رسميًا مع خالد قمر قادمًا من الاتحاد السكندري لتدعيم صفوف الفريق الساحلي في الموسم الجديد.





ونشر النادي الساحلي عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل فيديو أعلن خلاله التعاقد رسميًا مع المهاجم السابق للزمالك ومنتخب مصر حيث كتب :":" العرضية = هدف.. خالد قمر في الجونة".





خالد قمر لعب مع الاتحاد السكندري في الموسم المنصرم 22 مباراة نجح خلالهم في تسجيل 5 أهداف.





ومن المقرر أن ينتظم اللاعب بشكل طبيعي في تدريبات فريق الجونة خلال الفترة المقبلة بعد إتمام انتقاله رسميًا للنادي الساحلي قادمًا من الاتحاد السكندري.



