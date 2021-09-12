"الفجر الرياضي" يرصد مباريات دمنهور بالقسم الثانى

أجريت صباح اليوم بمقر الإتحاد المصرى لكرة القدم قرعة الموسم الكروى 2021-2022 للقسم الثانى والذى مقررا أن تنطلق منافساته يوم 30 سبتمبر المقبل.



وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية لفريق دمنهور خلال الدور الأول :



1-الزرقا مع دمنهور

2- دمنهورمع شيكو

3- دكرنس مع دمنهور

4- دمنهور مع المصرى بالسلوم

5- الرجاء مع دمنهور

6- دمنهور مع المجد السكندري

7- صيد المحلة مع دمنهور

8- دمنهور مع سبورتنج

9- حرس الحدود مع دمنهور

10- دمنهور مع كفر الشيخ

11- المنصورةمع دمنهور

12- دمنهور مع ابو قير

13- دمنهور مع الحمام

14- البلدية مع دمنهور

15-دمنهود مع الأوليمبي



وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى ثلاث مجموعات كالمعتاد مع رفض فكرة تخصيص مجموعة لفرق الشركات على أن يصعد أول كل مجموعة مباشرة للدورى الممتاز مع هبوط الفرق أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة من كل مجموعة لدورى القسم الثالث.