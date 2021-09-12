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عمرو الشاذلي يتعاون مع رامي جمال في أغنية جديدة من ألبومه المقبل

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 03:11 م
بوابة الفجر
نور طلعت
عمرو الشاذلي يتعاون مع رامي جمال في أغنية جديدة من ألبومه المقبل

يتعاون الملحن عمرو الشاذلي، مع النجم رامي جمال في أغنية جديدة ضمن أغاني ألبومه الغنائي الجديد.

ونشر الشاذلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة له برفقة رامي جمال وعلق عليها قائلًا:"إن شاء من ألحاني في ألبوم أخويا الفنان الكبير رامي جمال.. استنونا".

في سياق آخر يستعد النجم رامي جمال، لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا في الشرقية بالسعودية، وذلك يوم ١٦ سبتمبر الحالي.

ويشارك رامي، في الحفل المطربة الشابة رحمة رياض، والدي چي أصيل، ومن المقرر أن تبدأ الجهة المنظمة للحفل في بيع التذاكر ابتداءً من مساء اليوم.

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