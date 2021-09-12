مسعود إسماعيل وكيلا لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم

أصدر الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الأحد، قرار رقم (١٣١١) لسنة ٢٠٢١، بقيام الدكتور مسعود إسماعيل مسعود شاهين، الأستاذ المساعد بقسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات والمعلومات، بأعمال وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون الدراسات العليا والبحوث.



جاء ذلك القرار لما بذله من جهد وفير وعطاء كبير جدا خلال فترة عملة بالجامعة.



