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جدول مباريات فريق المنصورة بالقسم الثانى

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 03:18 م
بوابة الفجر
رأفت أمين وهيثم حبيب


أقيمت اليوم بمقر الإتحاد المصرى لكرة القدم قرعة الموسم الكروى للقسم الثاني 2021-2022 المقرر انطلاقة يوم 30 سبتمبر الحالي .

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية لفريق المنصورة خلال الدور الأول :

1-دكرنس مع المنصورة
2- المنصورةمع الزرقا
3- الرجاء مع المنصورة
4- المنصورة مع المجد السكندرى
5- صيد المحلة مع المنصورة
6- المنصورةمع سبورتنج
7- حرس الحدود مع المنصورة
8- المنصورة مع كفر الشيخ
9- المنصورة مع الحمام
10- أبو قير مع المنصورة
11- المنصورةمع دمنهور
12- البلدية مع المنصورة
13- المنصورةمع البلدية
14- الزرقا مع المنصورة
15-المنصورة مع شيكو

وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى ثلاث مجموعات كالمعتاد مع رفض فكرة تخصيص مجموعة لفرق الشركات على أن يصعد أول كل مجموعة مباشرة للدورى الممتاز مع هبوط الفرق أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة من كل مجموعة لدورى القسم الثالث.

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