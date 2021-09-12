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تعرف على موعد طرح ألبوم محمد حماقي الجديد

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 03:25 م
بوابة الفجر
نور طلعت
تعرف على موعد طرح ألبوم محمد حماقي الجديد


يستعد النجم محمد حماقي، لطرح ألبومه الغنائي المقبل، وذلك يوم ٦ أكتوبر المقبل.

وأعلن حماقي، عن موعد نزول الألبوم عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب:" استنوا ألبوم يا فاتنّي كامل يوم ٦ أكتوبر، وعلى فكرة.. ده مش پوستر الألبوم".

في سياق آخر تصدر حماقي، مؤخرًا موقع"يوتيوب" بأغنيته الجديدة"عرض مستمر" التي حققت نسب مشاهدة عالية، حيث تخطت المليون الثالث على نفس الموقع.

أغنية"عرض مستمر" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكساج توما، ديجيتال ماستر طارق مدكور.

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