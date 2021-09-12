جدول مباريات منتخب السويس بالقسم الثانى





أجريت صباح اليوم بمقر الإتحاد المصرى لكرة القدم قرعة الموسم الكروى 2021-2022 للقسم الثانى والذى مقررا أن تنطلق منافساته يوم 30 سبتمبر المقبل.



وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى ثلاث مجموعات، على أن يصعد أول كل مجموعة مباشرة للدورى الممتاز مع هبوط الفرق أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة من كل مجموعة لدورى القسم الثالث.



وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية لفريق منتخب السويس خلال الدور الأول :



منتخب السويس × زد

بنها × منتخب السويس

منتخب السويس × السكة الحديد

بورفؤاد × منتخب السويس

منتخب السويس × وادى دجلة

بتروجت × منتخب السويس

منتخب السويس × القناة

الترسانة × منتخب السويس

منتخب السويس × المصرية للاتصالات

بلبيس × منتخب السويس

منتخب السويس × الداخلية

المريخ × منتخب السويس

منتخب السويس × الإنتاج الحربي

بورتو السويس × منتخب السويس

م السويس × النصر





