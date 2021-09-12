روسيا تسجل 788 وفاة بفيروس كورونا

سجلت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الأحد، 18554 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 18891 إصابة في اليوم السابق.

وقالت السلطات الصحية الروسية، إن أكبر عدد من الإصابات الجديدة يعود إلى ثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1597 حالة) والعاصمة موسكو (1592 حالة) ومقاطعتها (718).

وقد أعلنت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير بواقع 788 حالة وفاة، مقابل 796 وفاة أمس، فيما تماثل 14497 مريضا للشفاء.