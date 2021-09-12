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رئيس "نظافة القاهرة" يكشف تفاصيل رفع 450 ألف متر قمامة من سور مجري العيون

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 03:30 م
الحملة
الحملة
إسماعيل منطاوي
شهدت محافظة القاهرة أمس السبت، انطلاق اليوم الأول، لعمل كوادر الهيئة العامه لنظافة وتجميل القاهرة، لرفع أطنان من القمامة وتراكمات متواجدة منذ أكثر من 30 عاما بمحيط سور مجرى العيون.

وكشف اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، في تصريح خاص لبوابة الفجر، عن تفاصيل الحملة المكبرة التي قادها أمس، منذ الصباح الباكر، لرفع التراكمات التاريخية بمحيط سور مجرى العيون التاريخي.
تنفيذ الحملة بـ10 معدات ثقيلة 
وأوضح «الشرشابي»، أنه تم تنفيذ الحملة بـ10 معدات ثقيلة بواقع 2 بلدوزر و8 لوادر، بالإضافة إلى 24 سيارة قلاب كبير، وسيارتين كنس آلي، وعدد 2 سيارة مياه آخرين لمنع تلوث الهواء من الأتربة الناتجة عن رفع المخلفات.
7 أيام لرفع 450 ألف متر من الرتش
وأضاف «رئيس الهيئة» أن عملية رفع مخلفات الهدم والبناء المتراكمة ستستغرق 7 أيام لرفع 450 ألف متر من الرتش بواسطة 30 عاملا.

وقال «رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة»، إن نظافة العاصمة ستنطلق من المنقطة الجنوبية، مشددًا على تكثيف الحملات اليومية بجميع ميادين وأحياء المنطقة لتحقيق الانضباط بالشوارع.

رئيس "نظافة القاهرة" يكشف تفاصيل رفع 450 ألف متر قمامة من سور مجري العيون
رئيس "نظافة القاهرة" يكشف تفاصيل رفع 450 ألف متر قمامة من سور مجري العيون
رئيس "نظافة القاهرة" يكشف تفاصيل رفع 450 ألف متر قمامة من سور مجري العيون
رئيس "نظافة القاهرة" يكشف تفاصيل رفع 450 ألف متر قمامة من سور مجري العيون
رئيس "نظافة القاهرة" يكشف تفاصيل رفع 450 ألف متر قمامة من سور مجري العيون
رئيس "نظافة القاهرة" يكشف تفاصيل رفع 450 ألف متر قمامة من سور مجري العيون
رئيس "نظافة القاهرة" يكشف تفاصيل رفع 450 ألف متر قمامة من سور مجري العيون
رئيس "نظافة القاهرة" يكشف تفاصيل رفع 450 ألف متر قمامة من سور مجري العيون

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نظافة القاهرة نظافة مجرى العيون سور مجرى العيون

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