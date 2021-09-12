هل التدخين يبطل الوضوء؟.. داعية إسلامي يوضح (فيديو)

التدخين لا يبطل الوضوء





القهوة لا تنقض الوضوء

وتابع الداعية الإسلامي، أن السجائر وشرب القهوة لا ينقض الوضوء ولكن تجديد الوضوء أولى.



أجاب الشيخ أحمد الصباغ، الداعية الإسلامي، على تساؤل لمتصل جاء فيه: "هل تدخين السجائر وشرب القهوة يبطل الوضوء".وقال "الصباغ"، خلال حواره مع برنامج "اسأل مع دعاء" المذاع عبر فضائية "النهار"، اليوم الأحد، إن الرسول –صلى الله عليه وسلم- يقول: "من أكل بصلًا أو ثومًا أو كراثًا فلا يقربن مساجدنا ثلاثة أيام فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم"، وقال أيضًا: " لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ"، لكون رائحة الفم الكريهة تؤذي المصلين والملائكة الموجودين في المسجد، والأفضل القضاء على الرائحة بكل ما أوتي من قوة، أو شرب السجائر في غير وقت الصلاة.