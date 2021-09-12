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غداً.. إنطلاق تصوير حكاية"ماريونيت" من مسلسل "وىا كل باب"

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 03:33 م
أحمد صلاح حسني
أحمد صلاح حسني
هبة أحمد


ينطلق غدًا الاثنين تصوير الحكاية الجديدة من مسلسل "ورا كل باب" تحت عنوان "ماريونيت".

ماريونيت هي حكاية في خمس حلقات تدور حول المشاكل الاجتماعية والاسرية في المجتمع المصري وتأثير السوشال ميديا على الحياة اليومية. 

الحدوتة من بطولة أحمد صلاح حسني ودينا فؤاد وميرنا نور الدين، قصة وإشراف على الكتابة محمد سيد بشير وسيناريو وحوار منّة عبيد ومن إخراج أحمد صالح.

جدير بالذكر أن مسلسل "ورا كل باب" هو عبارة عن مجموعة من الحكايات المنفصلة التي تدور أحداث كل منها في خمس حلقات متتالية ويجمع بينها خطًا دراميًا هو مشاكل وقضايا المجتمع المصري بشكل عام.

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