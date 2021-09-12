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مواعيد عرض حكاية "وأنا قبلت" على قناة cbc

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 03:35 م
آيتن عامر
آيتن عامر
هبة أحمد




انطلقت أمس، السبت، أولى حلقات حكاية "وأنا قبلت"، من الموسم الثاني من مسلسل "زي القمر"، عبر قناة cbc، في تمام الساعة الثامنة مساء.

الحكاية من تأليف أيمن الشايب، وإخراج معتز حسام، وبطولة أيتن عامر وتيام قمر وعابد عناني ولاشينة لاشين ومحسن منصور وعزت زين ولبنى ونس، وتدور أحداثها في إطار اجتماعي حول مدى تقبل المجتمع لزواج الفتاة من شخص يصغرها في العمر.

تعرض الحكاية بدءًا من السبت 11 سبتمبر وحتى الأربعاء 15 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة cbc، على أن تعاد في تمام الساعة 2:30 صباحا، و12 ظهر اليوم التالي.

كما تعرض على قناة cbc drama في تمام الساعة 11 مساء من السبت للأربعاء، وتعاد في الساعة الخامسة صباحا، والثانية ظهرا.

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