آخر مفاوضات الأهلي مع الصفقة الذهبية

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، آخر تطورات مفاوضات المارد الأحمر مع سيراميكا للتعاقد مع شادي حسين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن المفاوضات توقّفت مؤقتا بسبب عدم موافقة موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر على إضافة أي صفقة بعد التعاقد مع الثنائي الأفريقي بيرسي تاو وميكيسون وحسام حسن لتدعيم هجوم القلعة الحمراء في الموسم المقبل.





وأضاف، أن إدارة الأهلي عرضت على سيراميكا ضم اللاعب ثم خروجه للإعارة بسبب الزيادة العددية في الخط الهجومي للمارد الأحمر خلال الفترة الحالية، لكن اللاعب رفض ذالك العرض وتوقفت المفاوضات مؤقتا.





ويستعد الأهلي لمواجهة السوبر المصري أمام طلائع الجيش، في المباراة المقرر لها 21 سبتمبر الجاري على ملعب برج العرب بالأسكندرية.



